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'Huzurun bekçileri' sırayla iftar yapıyor

Mardin'de, yol kontrol ve uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri görevlerini aksatmamak için oruçlarını sırayla açıyor- İl Emniyet Müdürü Hasan Onar:- "Tüm terör örgütlerine karşı dimdik ayaktayız"
 09 Mayıs 2019 21:27
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'Huzurun bekçileri' sırayla iftar yapıyor

Mardin'de, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri görevlerini aksatmamak için sırayla iftar yapıyor.

Kentin belli yerlerinde kurulan yol kontrol ve uygulama noktalarıyla terör ve suç örgütlerine geçit vermeyen güvenlik güçleri, ramazan ayında hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de kentin huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kentteki beş uygulama noktasında her gün binlerce araç kontrol ediliyor.

Kent girişinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü uygulama kontrol noktasındaki görevli polisler, vatandaşın güvenliğini sağlamak için nöbet tutarken, nöbet değişimi için gelen polisler ise iftar sofrasını hazırlıyor.

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor.

Arkadaşları iftar yaparken, diğer güvenlik görevlileri de nöbete devam ediyor.

- "Tüm terör örgütlerine karşı dimdik ayaktayız"

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, uygulama kontrol noktasında görevli güvenlik güçleriyle birlikte orucunu açtıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin ve Mardin'in huzuru için nöbet tutan meslektaşlarıyla birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatı ve güvenlik güçlerinin ülkenin her yerinde huzur ve güveni sağladığı belirten Onar, şöyle konuştu:

"PKK, KCK, YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ ve ismini sayamadığım tüm terör örgütlerine karşı dimdik ayaktayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için tüm güvenlik kuvvetleri çalışmakta ve bu çalışmayı ilelebet sürdürecektir. Bugün de iftarımızı devletimizin verdiği imkanlarla gayet güzel bir sofrada arkadaşlarımızla bir arada yaptık. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum."
Anadolu Ajansı
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