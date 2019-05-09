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Liseli Berfin, 40 gündür kayıp
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Berfin Ç.'nin annesi kızının 40 gün önce evden ayrılarak dönmediğini belirterek, bulunmasını istedi.
|09 Mayıs 2019 21:32
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Kocaeli Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Güllü Satıcı, kızının 30 Mart günü evden ayrıldığını, bir daha kızından haber alamadığını belirtti.
Kızının evden ayrılmasının ardından kayıp başvurusunda bulunduğunu ifade eden Güllü Satıcı, lise son sınıf öğrencisi olan kızı Berfin Ç.'nın (18) bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Kızının hayatından endişe duyduğunu söyleyen Güllü Satıcı, "Kızımı birkaç kez Darıca İstasyon Mahallesi'nde görmüşler. Emniyete başvurdum ancak bir sonuç alamadım. Kızımın kaçırıldığından şüphe ediyorum. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Yetkililerden kızımın bulunarak bana teslim edilmesini istiyorum." dedi.
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