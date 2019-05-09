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2019'un en çok satan otomobilleri belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 daralarak 119 bin 440 oldu- Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 47,4, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 49,7'lik düşüş görüldü
 09 Mayıs 2019 21:42
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2019'un en çok satan otomobilleri belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 daralarak 119 bin 440'a geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azalarak 119 bin 440 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 229 bin 556 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 azalarak 93 bin 228 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 177 bin 418 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da ocak-nisan döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 daralarak 26 bin 212'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 52 bin 138 olmuştu.

- Otomotiv pazarı nisanda yüzde 56 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,4 azalarak 30 bin 971 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın nisan ayında 71 bin 126 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 azalarak 24 bin 416 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 55 bin 108 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı nisanda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 59 daralarak 6 bin 555'e gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 16 bin 18 olmuştu.

- Dizel otomobil satışları azaldı

Nisan sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 48,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,1 azalış kaydedildi.

2019 yılı nisan ayı sonunda 64 adet elektrikli ve 2 bin 791 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 33 bin 567 adet ile sahip oldu.

Nisan sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,63'e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,45'e geriledi. Yine aynı dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

- En yüksek satış C segmentinde görüldü

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62 pay ve 57.815 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51,8'lik pay ve 48.249 adetle sedan otomobiller oldu.

Nisan sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,82 pay ile Van (18.826 adet), ardından yüzde 12,57 pay ile Kamyonet (3.294 adet), yüzde 8,12 pay ile Minibüs (2.129 adet) ve yüzde 7,49 pay ile Pick-up (1.963 adet) yer aldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL H.TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 79 0 79
ASTON MARTIN 6 0 6
AUDI 2.246 0 2.246
BENTLEY 3 0 3
BMW 2.410 0 2.410
CITROEN 978 901 1.879
DACIA 3.905 710 4.615
DS 46 0 46
FERRARI 7 0 7
FIAT 14.632 4.381 19.013
FORD 3.373 9.978 13.351
HONDA 4.929 0 4.929
HYUNDAI 6.033 419 6.452
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 226 226
IVECO 0 326 326
JAGUAR 60 0 60
JEEP 625 0 625
KARSAN 0 216 216
KIA 1.372 375 1.747
LAMBORGHINI 2 0 2
LAND ROVER 250 0 250
LEXUS 13 0 13
MASERATI 10 0 10
MAZDA 104 0 104
MERCEDES-BENZ 2.473 1.479 3.952
MINI 334 0 334
MITSUBISHI 173 361 534
NISSAN 3.886 415 4.301
OPEL 3.852 155 4.007
PEUGEOT 5.205 1.731 6.936
PORSCHE 100 0 100
RENAULT 15.214 1.567 16.781
SEAT 1.212 0 1.212
SKODA 2.933 0 2.933
SMART 16 0 16
SSANGYONG 45 53 98
SUBARU 271 0 271
SUZUKI 550 0 550
TOYOTA 5.446 312 5.758
VOLKSWAGEN 9.285 2.607 11.892
VOLVO 1.150 0 1.150
TOPLAM: 93.228 26.212 119.440
Anadolu Ajansı
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