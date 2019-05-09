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Bakan Soylu: Emrinize amadeyiz, çok çalışacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Allah bizi, size mahcup etmesin inşallah. Sizin emrinize amadeyiz, çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve sizin bize göstermiş olduğunuz bu iyi niyete, bu sahiplenmeye layık olmaya çalışacağız"
 09 Mayıs 2019 21:47
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Bakan Soylu: Emrinize amadeyiz, çok çalışacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bizi, size mahcup etmesin inşallah. Sizin emrinize amadeyiz, çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve sizin bize göstermiş olduğunuz bu iyi niyete, bu sahiplenmeye layık olmaya çalışacağız." dedi.

Bakan Soylu, Altındağ Belediyesinin iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, iftarda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, yemeği düzenleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Kadın Eğitim Merkezleri üyelerine teşekkür etti.

Karapürçekli hemşehrilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini, "hayırlı ramazan" dileklerini getirdiğini kaydeden Soylu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Soylu, "Allah bizi, size mahcup etmesin inşallah. Sizin emrinize amadeyiz, çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve sizin bize göstermiş olduğunuz bu iyi niyete, bu sahiplenmeye layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimi için vatandaşların dua ve desteklerini istediklerini belirterek, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Anadolu Ajansı
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