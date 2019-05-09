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'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "(Bağış kampanyası) Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim"
 09 Mayıs 2019 21:55
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'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kendisi için başlattığı bağış kampanyasına ilişkin, "Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

İmamoğlu, Eyüpsultan'da Kandil ailesinin evinde iftar yaptı. Aile, ezan okunmasının ardından iftar duasını okumasını rica edince İmamoğlu'nun duasının ardından iftar açıldı.

İftar sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Kandil ailesine teşekkür eden İmamoğlu, sofrada Erzurum'dan, Kars'tan yemeklerin ve Kırıklareli tatlısı olduğunu belirterek, ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

CHP'nin, yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyası hakkında konuşan İmamoğlu, "Olabilir. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kanuna uygun bir şekilde böyle bir süreç olabilir. Böyle bir seçim süreci yoktu. Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Yeni kampanya döneminde farklı bir çalışması olup olmayacağı, ne zaman sahalara ineceği sorusuna karşılık ise İmamoğlu, "Aynı güzel dil, aynı coşku ve bu sefer daha büyük bir sevgiyle İstanbul'un her tarafını gezeceğiz. YSK'nin kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum. Her gün programım var. Bir yandan basın mensupları ile buluşuyorum. Bir yandan iftar sofralarına katılıyorum. Beyoğlu'nda ailelerle ve insanlarla hususi toplantılarım var, çalışıyorum." yahıtını verdi.
Anadolu Ajansı
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