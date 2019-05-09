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'Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor'

Genel Başkan Ergün Atalay:- "Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor. Bu arkadaşlarımızın büyük bir sıkıntısı var. Sosyal güvenceden yoksunlar. Bu konuda biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız"
 09 Mayıs 2019 22:03
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'Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor'

Türk-İş sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 100 kişiye beş yıldızlı bir otelde iftar verdi.

İftar programında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl 200'e yakın kağıt toplayıcısı için aynı otelde iftar programı düzenlediklerini anımsatarak, iftarı bu yıl da düzenleyerek gelenesel hale getirmek istediklerini söyledi.

Kağıt toplayıcılarının yoksullukla mücadele ettiğini ve zor şartlarda çalıştığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Ankara'da 15 binin üzerinde atık toplayıcısı var. Bunların 3 bini Kağıt Atık Toplayıcıları Derneğine üye. Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor. Bu arkadaşlarımızın büyük bir sıkıntısı var. Sosyal güvenceden yoksunlar. Bu konuda biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çünkü bu arkadaşlarımız bu ülkenin bir parçası."

Atalay, kıdem tazminatı tartışmalarına da değinerek, işçilerin kıdem tazminatlarına dokunulmamasını istediğini vurguladı.

- "Türk-İş bizi görünür hale getirdi"

Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da Türk-İş'in kendileri için geçen yıl verdiği iftardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iftarın bu yıl da düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Karaman, "Türk-İş bize sahip çıkarak bizi görünür hale getirdi, kağıt toplayıcılarıyla ilgili toplumsal duyarlılık yarattı, bu işi yapan binlerce kişiye itibar kazandırdı. Bundan dolayı Türk-İş yönetimine ve camiasına teşekkür ederim." dedi.

İftara, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Koop-İş Sendikası Genel Başkan Eyüp Alemdar, Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.

Türk-İş tarafından iftara katılan kağıt toplayıcılarına gıda kolisi verildi.
Anadolu Ajansı
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