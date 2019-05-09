1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baba- kız, aynı odada ilik naklini bekliyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, 4 çocuk babası çiftçi Yılmaz Çelen (42), lise son sınıf öğrencisi kızı Ebru Çelen (18) ile aynı hastane odasında ilik nakli olmayı bekliyor.
 09 Mayıs 2019 22:13
Yazdır
Baba- kız, aynı odada ilik naklini bekliyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, 4 çocuk babası çiftçi Yılmaz Çelen (42), lise son sınıf öğrencisi kızı Ebru Çelen (18) ile aynı hastane odasında ilik nakli olmayı bekliyor.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

YÜZÜ, 6 GÜN GÜLDÜ

Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.

KIZI, MORAL VERİYOR

Kan kanserine yakalanmasından sonra bu kez kızı Ebru'nun kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Yılmaz Çelen, "Kızım, 'Kanseri ben yendim, sen de yeneceksin' diyerek bana sürekli moral verdi. Bana belli etmese de kanser olduğumu öğrence o da yıkıldı. Sırf bu üzüntüden hastalığı tekrarladı. Şimdi aynı odada yan yana yatıp iyileşmek için ilikli nakli bekliyoruz" dedi.

Aynı odada yattığı kızının acı çektiğini görmenin kendisi için çok zor olduğunu vurgulayan Çelen, "Herkesten kan grubu ne olursa olsun kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" diye konuştu.

Ebru Çelen de bir an önce sağlıklarına kavuşmak istediklerini belirterek, "İyileştiğime sevinemeden babamın hastalığını öğrendim. Bunun üzerine hastalığım tekrarladı. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Uygun donör bulunup, yapılacak ilik nakli ile sağlımıza kavuşacağımıza inanıyorum. Herkesi kök hücre için kan bağışı yapmaya çağırıyorum" dedi.

Öte yandan Ebru Çelen'in hasta olmadan önce eğitim gördüğü Bozdoğan Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinin yaptığı başvurularla Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan alınan izinle ilçede 12 Mayıs Pazar günü 16.00 ile 24.00 saatleri arasında kan ve kök hücre bağışında bulunulacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma
09 Mayıs 2019 22:23		 'Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda'
09 Mayıs 2019 21:22
Liseli Vuslat'tan iyi haber
09 Mayıs 2019 19:22		 'Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınmayacak'
09 Mayıs 2019 18:52
Müjdat Gezen'in pasaport sorunu çözüldü
09 Mayıs 2019 17:46		 Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
09 Mayıs 2019 17:20
30 kadın hekimden müzik albümü
09 Mayıs 2019 16:12		 'AB diplomatlarının gözünden Türkiye' fotoğraf sergisi açıldı
09 Mayıs 2019 15:47
'Sanat camiasından topluma örnek olmasını beklemek hakkımızdır'
09 Mayıs 2019 15:30		 THY yılın ilk dört ayında 22,7 milyon yolcu taşıdı
09 Mayıs 2019 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feeling poor 1
Binali Yıldırım'ın rest çekmesi 2
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 2
raptiye rap rap 2
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
sözlükte rest çekilen zamanlar 4
akit gazetesinin jimnastikçi çocukları sansürlemesi 2
yatırım olarak arsa almak 2
ayrılık 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam