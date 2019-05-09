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İşte güncelleme alacak iPhone'lar

ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 12.3 'ün 5. beta'sını kullanıma sundu.
 09 Mayıs 2019 22:18
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İşte güncelleme alacak iPhone'lar

İşte yayınlanan iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi

Apple, iOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için beşinci beta sürümünü yayınladı.

Yayınlanan sürümler yeniliklerden çok performans iyileştirmeleri ve hata çözümleri içeriyor.

iOS 12.3 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

iPhone XS

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 5S

iPhone SE

Memurlar.Net
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