İşte güncelleme alacak iPhone'lar
ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 12.3 'ün 5. beta'sını kullanıma sundu.
|09 Mayıs 2019 22:18
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İşte yayınlanan iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi
Apple, iOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için beşinci beta sürümünü yayınladı.
Yayınlanan sürümler yeniliklerden çok performans iyileştirmeleri ve hata çözümleri içeriyor.
iOS 12.3 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?
iPhone XS
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 5S
iPhone SE
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