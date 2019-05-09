1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma

Sanat Tarihi Profesörü Erdal Eser, sosyal medya üzerinden başlattığı yarışmada, sorduğu soruları bilen öğrencilere ekonomik değeri yüksek tarih kitapları hediye ediyor.
 09 Mayıs 2019 22:23
Yazdır
Tarih profesöründen öğrencileri zorlayan yarışma

Sanat Tarihi Profesörü Erdal Eser, sosyal medya üzerinden başlattığı yarışmada, sorduğu soruları bilen öğrencilere ekonomik değeri yüksek tarih kitapları hediye ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, sosyal medya üzerinden ses getiren bir yarışma başlattı. Eser, sorduğu soruya bir ay içerisinde doğru cevap veren öğrenciler ekonomik değeri yüksek tarih hitapları hediye edeceğini duyurdu. Eser'in ilk sorusu ise şu oldu, "1271-72 yıllarında Sivas'ta inşa edilen Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese ve Buruciye Medreseleri arasında bir yarış olduğu söylenir. Peki bu yarışı hangi yapı kazanmıştır." Eser, bir ay içerisinde mail yolu ile verilecek cevaplar arasından doğru cevap veren öğrencilere 500 TL değerinde kitap desteği sağlayacak.

Sadece üç cevap geldi

Bir hafta içerisinde sadece üç cevap aldığını belirten Eser, "Yarışmaya kendi öğrencilerim ile başladık. Sorularımı ülkemizdeki bütün sanat tarihi öğrencilerine açık hale getirmek istedim. Daha sonra Sanat Tarihi alan Lise öğrencilerinin de bu yarışmaya katılmak istediğini öğrenince onları da dahil ettik. Çeşitli kanallar aracılığı ve medya ile de ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 3 başvuru oldu ve 3 metin geldi. Gelen 3 metinde farklı yapılar hakkında kendi görüşlerini belirterek bir sonuca ulaşıyorlar. Bir ay boyunca sorunun cevaplanması süresi verilmiştim. Bir ay içinde değerlendirmeleri toplayacağız, ondan sonrada yapılan yanıtlar üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Bu soru için bir ödül koymuştum kitap, yardımı, biraz para ödülümüz var. Bu paranın miktarını biraz arttırmaya çalışacağız, destekçi bulabilirsek. Önümüzdeki süreçte yeni sorular ve kazananlar için bunları kullanmaya çalışacağız. Sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar soruyu birbirlerine iletiyorlar."dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çalışma azmiyle genç akademisyenlere örnek oluyor
09 Mayıs 2019 23:33		 PTT personeli, tedavi gördüğü hastanede öldü
09 Mayıs 2019 23:03
739 yıllık 1111 taneli tespih görenleri şaşırtıyor
09 Mayıs 2019 22:48		 Baba- kız, aynı odada ilik naklini bekliyor
09 Mayıs 2019 22:13
'Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda'
09 Mayıs 2019 21:22		 Liseli Vuslat'tan iyi haber
09 Mayıs 2019 19:22
'Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınmayacak'
09 Mayıs 2019 18:52		 Müjdat Gezen'in pasaport sorunu çözüldü
09 Mayıs 2019 17:46
Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
09 Mayıs 2019 17:20		 30 kadın hekimden müzik albümü
09 Mayıs 2019 16:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı00:04 - 10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - 'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler00:01 - Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?23:59 - İBB'den, İmamoğlu'nun danışmanıyla ile ilgili açıklama23:54 - AYM kararı sonrasında, Ayşe Çelik cezaevinden çıktı23:43 - Pastırma ve sucuk fiyatlarına zam23:38 - İBB tabelasındaki T.C. ibaresinin kaldırıldığı iddiası23:33 - Çalışma azmiyle genç akademisyenlere örnek oluyor23:28 - Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
23:23 - Sarıgül'den İBB başkan adayı olacağı iddialara yanıt23:18 - Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu23:13 - Uzmanlardan sahurda 'su' uyarısı23:08 - 'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'23:03 - PTT personeli, tedavi gördüğü hastanede öldü22:58 - Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı22:53 - Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı22:48 - 739 yıllık 1111 taneli tespih görenleri şaşırtıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı
10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unisex isim 11
dilek livaneli 1
Metinalkan 13
adaletinizin terazisini sileyim 1
sözlükte rest çekilen zamanlar 4
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 1
sağır ve dilsizlerin çok matrak olmaları 3
çaydanlık şakası 2
kötüye bir şey olmaz 1
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
SON İLANLAR
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam