Bakanlıktan yayalara bilgisayar oyunlu anlatım
|09 Mayıs 2019 22:38
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İçişleri Bakanlığınca, bir bilgisayar oyunu üzerinden, trafikte yaya önceliği ve kurallara uyulması gerektiğini anlatmak için hazırlanan simülasyon paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" projesi kapsamında, popüler bir bilgisayar oyunu ile aynı şekilde hazırlanmış simülasyonunda, yayalara trafikte öncelik sahibi oldukları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.
Paylaşımda, "Yaya geçidinde; ışık varsa ışığa uyulur. Hem ışık hem polis varsa polise uyulur. Işıksız yaya veya okul geçidinde, yaya yola adım attığında sürücü durmak zorundadır." ifadelerine yer verildi.
Yaya geçidinde;T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 9 Mayıs 2019
Işık varsa ışığa uyulur🚦
Hem ışık hem polis varsa polise uyulur 🚓
Işıksız yaya veya okul geçidinde, yaya yola adım attığında sürücü durmak zorundadır
Bu kuralları #GTA oyunu ile anlatalım dedik 🕹
Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın#TrafikHaftası pic.twitter.com/v9SgXXBff2
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