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Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da faaliyet gösteren özel bir halk otobüsünün, yaşlı bir adamı otobüsten indirmek istemesi ve yaşlı adamın aşağıya düşmesi olayının kabul edilemez olduğunu söyledi.
 09 Mayıs 2019 22:58
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Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da faaliyet gösteren özel bir halk otobüsünün, yaşlı bir adamı otobüsten indirmek istemesi ve yaşlı adamın aşağıya düşmesi olayının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Olaya dair araç kamerası görüntülerinin Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğü'nce alındığını ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın ilgili birimine gönderildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Nedeni ne olursa olsun yaşlı bir insanın araçtan atılması kabul edilemez. Yaşlı bir insanın yere düşmesi sonucu çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. 65 yaş üzeri insanlarımıza, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilmeleri için, kanunlar dahilinde kart veriliyor. Bu karta sahip insanlarımızı rencide etmek, tartaklamak, otobüsten atmak, duraktan almamak kesinlikte kabul edilemez davranışlardır ve yaptırım gerektirir. İlgili birimlerimiz incelemeyi yapmış ve gerekli cezai yaptırımı uygulamıştır. Ayrıca söz konusu şoför, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yetkililerince, bağlı çalıştığı duraktan süresiz uzaklaştırılmıştır" dedi.

İnsana saygılı, kurallara uygun çalışılmalı

Özel halk otobüslerinin kamu hizmeti verdiğini, şoförlerin daha dikkatli ve insana saygı temelinde çalışması gerektiğini belirten Karalar, "Araç sahiplerimiz ve ilgili kooperatiflerimiz, çalıştırdıkları personelin kurallara uygun, insana saygılı bir şekilde davranması için daha fazla çaba harcamalı. Halkımızın üzenler, kurallara uymayanlar, kanunların gerektirdiği şekilde cezalandırılır. Bu konuda gerekirse hizmet içi eğitim seminerlerinin sayısının artırılması da dahil, her türlü tedbiri alarak, benzer olayların en aza indirilmesini sağlamak için gerekenleri yapacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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