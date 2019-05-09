PTT personeli, tedavi gördüğü hastanede öldü
Yıldırım Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü Şefi Ramazan Durak 56 yaşında tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde vefat etti.
|09 Mayıs 2019 23:03
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Bursa PTT Başmüdürlüğüne bağlı Yıldırım Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü Şefi Ramazan Durak 56 yaşında tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde vefat etti.
Bursa PTT Başmüdürlüğünün emektar, sevilen ve saygı duyulan şefi Ramazan Durak (56) için Bursa PTT Başmüdürlük binası önünde, yıllardır beraber çalıştığı mesai arkadaşlarından helallik almak üzere tören düzenlendi.
Tören sonrası Ramazan Durak'ın cenazesi Keles'in Alpagut mahallesine götürülerek öğle namazını müteakip köy mezarlığına toprağa verildi.
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