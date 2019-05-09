1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'

ATO Başkanı Gürsel Baran:- "Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldi"
 09 Mayıs 2019 23:08
Yazdır
'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congressium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Başkent iş dünyası için "gurur günü" olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia adına şükranlarını sundu.

Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette var ama hepsini aşacak irade ve imkana sahibiz. El ele verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti.

- "Ankara'nın 'marka şehir' olması için çalışıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran da başkentin, artık "memur şehri" kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldiğine işaret etti. Üye firmaları arasında dünyaya örnek çalışmalar yürüten şirketler bulunduğuna dikkati çeken Baran, "ODTÜ mezunu 3 mühendis tarafından kurulan ve Yönetim Kurulu Üyemizin de ortağı olduğu firma, dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip Sistemi'ni hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 5 sağlık projesinden biri olarak seçilen İlaç Sağlık Sistemi'ni yurt dışına ihraç ederek, döviz girdisi de sağlayan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım ihraç etmek için çalışmalar yapıyor. Yerli ve milli üretimde başarılarımız bununla sınırlı değil. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz de yerli ve milli İHA ve SİHA'ların, savaş uçakları ve helikopterlerinin testlerinin yapıldığı rüzgar tünellerini yüzde 95 yerlilik oranıyla üretiyor." ifadesini kullandı.

Baran, ATO olarak 2 yılda 3 ayrı çalışmayla, toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını ve yaklaşık 14 bin üyenin bu kaynaktan yararlanmasını sağladıklarını bildirdi. Devletin istihdam desteklerinden 157 bin üyelerinin haberdar edilmesi için seferber olduklarını anlatan Baran, bu kapsamda Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduklarını ve "Devlet Destekleri 2019" kitapçığı yayınladıklarını hatırlattı. Ankara'dan 28 destinasyona doğrudan uçuş bulunduğunu anımsatan Baran, Çin ve Amerika kıtasına da doğrudan uçuş talep ettiklerini dile getirdi.

Tarımsal ürünler başta olmak üzere yöresel ve geleneksel ürünlere "coğrafi işaret tescili" alarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Erkeç pastırmasından, Kars kaşarına, Malatya kayısısından Pervari balına kadar bütün ürünlerin dış pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Ankara'nın marka bir şehir haline gelmesi ve her alanda marka çıkarabilmesi için 4. Uluslararası Marka Buluşmalarını düzenlemek üzere hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkentin yerli dizilerin üretim ve yapım merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurumlar Vergisi En'leri", "İhracatın En'leri", "İstihdamın En'leri" ve "Ankara'ya Değer Katanlar" kategorilerinde ödülleri sahiplerine takdim etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı
09 Mayıs 2019 21:59		 Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında
09 Mayıs 2019 21:04
SETA'dan 'dolar' raporu
09 Mayıs 2019 21:01		 Yıllık en çok dolar kazandırdı
09 Mayıs 2019 20:51
ÇAYKUR yaş çay alımlarına yarın başlayacak
09 Mayıs 2019 20:49		 2018'de 341 milyar liralık gayrimenkul satıldı
09 Mayıs 2019 20:45
50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor
09 Mayıs 2019 19:11		 Merkez Bankası'ndan dövizde yeni hamle
09 Mayıs 2019 16:17
Eğitimde yeni çalışma takvimi modelinin tanıtımı ertelendi
09 Mayıs 2019 15:07		 Çeyrek altın ne kadar?
09 Mayıs 2019 12:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı00:04 - 10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - 'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler00:01 - Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?23:59 - İBB'den, İmamoğlu'nun danışmanıyla ile ilgili açıklama23:54 - AYM kararı sonrasında, Ayşe Çelik cezaevinden çıktı23:43 - Pastırma ve sucuk fiyatlarına zam23:38 - İBB tabelasındaki T.C. ibaresinin kaldırıldığı iddiası23:33 - Çalışma azmiyle genç akademisyenlere örnek oluyor23:28 - Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor
23:23 - Sarıgül'den İBB başkan adayı olacağı iddialara yanıt23:18 - Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu23:13 - Uzmanlardan sahurda 'su' uyarısı23:08 - 'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'23:03 - PTT personeli, tedavi gördüğü hastanede öldü22:58 - Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı22:53 - Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı22:48 - 739 yıllık 1111 taneli tespih görenleri şaşırtıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı
10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kötüye bir şey olmaz 1
marmaris'te yüzme yarışındaki skandal olay 5
yüz ifadesi 2
MFÖ 3
Neymiş efendim 1
Güzelleme 2
tolga öcal 1
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 8
ölünmüyor yokluğunda 3
İftar menüsü fiyatları 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam