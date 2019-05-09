Sarıgül'den İBB başkan adayı olacağı iddialara yanıt
Mustafa Sarıgül, 23 Haziran seçiminde DSP'nin İBB Başkan adayı olacağı iddialarını yalanladı. Sarıgül, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.
|09 Mayıs 2019 23:23
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31 Mart seçimlerinde DSP'nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül eski danışmanı Mustafa Gültekin'in"DSP İstanbul Büyükşehir Adayı Sarıgül olur ise şaşırmayın" iddialarını yalanladı.
"ŞU ANDA EKİBİMİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR"
31 Mart yerel seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül'ün, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti.
Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Sarıgül, iddiları yalanladı. Sarıgül şu açıklamalayı yaptı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir."
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