Çalışma azmiyle genç akademisyenlere örnek oluyor

Türkiye'nin önemli nükleer fizikçilerinden Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Uluer, 73 yaşında olmasına rağmen işini ilk günkü heyecanıyla yaparak gençlere örnek oluyor.

Türkiye'de nükleer fizik alanında birçok makale yazan, patentleriyle başarılarının yanı sıra birçok üniversitede yöneticilik yaparak bilime önemli hizmet veren ve "hocaların hocası" olarak anılan Uluer'in yetiştirdiği birçok öğrenci profesör olarak görev yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin gelecek neslinin iyi bir eğitim alması için çaba harcayan Uluer, işinin sorumluluklarını da yerine getirerek genç akademisyenlere ve öğrencilere de çalışma azmiyleörnek oluyor.

Prof. Dr. İhsan Uluer, AA muhabirine yatığı açıklamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) okurken çok zorlu bir eğitimden geçtiklerini, hocaların genelde Amerikalı olduğunu, derslerin tamamının İngilizce olarak anlatıldığını belirtti.

Öğrencilerin inişli çıkışlı dönemler geçirdiğini vurgulayan Uluer, "Bir ara çocuklarda bir durağanlık meydana geldi. Bu çocuklar, 'acaba biz ne olacağız.' diyor. Ben her zaman diyorum. Çocuklar hiç merak etmeyin, gelecek size gülecek muhakkak. Türk milletinin nesline bakarsak 17 milyon ilkokul öğrencisi var. Ne kadar büyük bir rakam. Avrupa'da gençlerin sayısı azalıyor. Biz de piramit ters, gençler artıyor, ihtiyar azalıyor." diye konuştu.

Avrupa'da ve Amerika'da yaşlı insan sayısının çok fazla olduğunu aktaran Uluer, "O kadar çok yaşlı insan var, gençlerin sayısı az. Bizim çocuklara diyorum ki, ne olursan ol iyisini ol. Zayıf olma, orta olma, pek iyi ol, olamadın iyi ol. Bir şey olun da iyi olun en azından size ihtiyaç var. Sana bir iş çıkar muhakkak tüm dünyada." dedi.

- "Emeklilik bize yasak herhalde"

"Yapacağım işlerde başarı gösterdiğim zaman bu yorgunluğu ben hiç hatırlamıyorum." diyen Uluer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar da görüyorlar mümkün mertebe her yere koşuyorum, rektörlükten çağırıyorlar gidiyorum. Bir de utanıyorum geç kalırsam diye. Yaş falan tamam da bu işler bitmiyor ki, arkadaşlar bir hizmet bekliyor. Ben buradaki görevleri bırakacak olsam 'Emekli olup çekip giderim.' diyorum ama bırakmayacaklar herhalde beni. Emeklilik bize yasak herhalde. Ben memnunum hayatımdan."

Türkiye'nin bazı yerlerinde deney yapan ve nükleer fizikle ilgili çalışmalar yapan insanlar olduğunu, bunun Türkiye için yeterli düzeyde olmadığını anlatan Uluer, "Türkiye'de atom bombasını bu arkadaşlarla yapmamak içten değil, yapılabilir. Oturup çalışılırsa her şey yapılır. Türkiye insansız hava aracını nasıl yaptıysa atom bombası vesairesini yapar, uranyum zenginleştirme ünitesi kurulması gerekiyor. Türkiye'de birikim var, 'yok' diyemeyiz, 'yok' dersek günah olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "İbadet gençliği olduğunu düşünüyorum"

KBÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Tahir Güneşer de Uluer ile 2010'da KBÜ'de göreve başladıktan sonra tanıştığını ifade etti.

Uluer'in insanları üniversite hocası veya üniversite öğrencisi değil de bir ilkokul talebesi gibi sıcak ve candan karşıladığını anlatan Güneşer, Uluer'in ilk dakikadan itibaren tecrübe ve birikimini paylaştığını kaydetti.

Güneşer, Uluer'in kendisinden daha enerjik ve aşkla çalıştığını belirterek, "İhsan Hocamızın normalde ailesi Ankara'da ama İhsan Hocamız her hafta pazartesi günü Ankara'dan Karabük'e kendi sürdüğü arabasıyla gelir ve cumaya kadar burada kalır. Cuma günü kendi sürdüğü arabasıyla Ankara'ya gider. Ben onda ibadet gençliği olduğunu düşünüyorum. İbadetlerini hiç aksatmaz, o işlerin yoğunluğu arasında hiçbir zaman camisini, ibadetini terk etmez, işlerinin de hiçbirini aksatmaz." dedi.