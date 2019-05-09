İBB tabelasındaki T.C. ibaresinin kaldırıldığı iddiası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi:- "Başkanlık binasında 'T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yazısı yerinde durmaktadır"-
|09 Mayıs 2019 23:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi.
İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."
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