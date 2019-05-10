'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oy sayımlarında ve sandık kurullarında usulsüzlükler sebebiyle seçimleri iptal etmesi sonrasında, Ekrem İmamoğlu "şimdi sanatçılar konuşacak" demişti. Bu sözler sonrasında, bazı sanatçılar "Her şey çok güzel olacak" etiketiyle paylaşım yaptı, bazı sanatçılar ise "darbe dönemlerinde nerdeydiz?" diye sordu.

İmamoğlu lehine yayın yapan Oda TV adlı internet sitesi ise, bu sloganı sosyal medya hesabından paylaşmayan sanatçıları manşetine taşıyarak, hedef gösterdi.

Oda TV'nin haberine ve paylaşımlarına sosyal medyadan tepki yağdı.