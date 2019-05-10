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10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 10 Mayıs 2019 00:04
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10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaretlerde bulunacak, Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ile söyleşiye, Engelliler Haftası iftar programına ve "vatandaş buluşması"na katılacak.

(Konya/14.00-23.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy'deki Galataport Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Kapadokya alanında yetki karmaşasının çözümü amacıyla "Kapadokya Alan Başkanlığı" kurulmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları ve yöneticileri hakkında açılan dava kapsamında 48 şüphelinin yargılanmasına Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski sağlık çalışanı ve doktor 24 sanığın yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/09.30)

- FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İzmir/15.20)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Yüksekova ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hakkari / 10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.

(Sakarya/18.00)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ikinci maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/17.30)

4- TFF 3. Lig'de play-off yarı final ilk maçları yapılacak. 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor-Tire 1922, Ergene Velimeşespor-Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor, Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Yeni Çorumspor-Kocaelispor, Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor karşılaşacak.

(Nevşehir/16.00/Tekirdağ/Denizli/15.00/İzmir/20.30/Çorum/Antalya/16.00)

5- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

- Organizasyonun ilk günündeki yarı final maçlarında Banvit-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/20.30)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında Karesispor-Akhisar Belediyespor, Petkim Spor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.

(Balıkesir/İzmir/18.00)

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Anadolu Ajansı
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