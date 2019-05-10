İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı
|10 Mayıs 2019 00:06
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, ilgili personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Koca başkanlığında bakanlıkların ilgili personelinin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve her iki kurumun bakan yardımcıları da katıldı." bilgisi aktarıldı.
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