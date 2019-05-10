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Yıldırım: Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, sahada çalışmalarına devam ediyor.
 10 Mayıs 2019 01:49
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Yıldırım: Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, sahada çalışmalarına devam ediyor.

"Oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?"

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğinin düzenlediği iftar programından sonra Çamçeşme Mahallesinde bulunan Merkez Kaynarca Camii'nde Teravih namazını kılan Yıldırım, namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla çay içti. Binali Yıldırım burada kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmadı. Kalabalığa seslenen Yıldırım, "Çamçeşme'nin güzel insanları, hemşerilerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart'da oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye sordu vatandaşların 'Soracağız' ifadesinin ardından "Allah sizlerden razı olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Daha çok çalışacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, teravih namazını kıldığı caminin karşısında bulunan İlknur Tüfekçi ve Halil Tüfekçi'nin apartman dairesine konuk oldu. Yıldırım burada evdeki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ikram edilen hurmadan yedi, zemzemden içti. Yıldırım, ev sahibi İlknur Tüfenkçi'ye "Daha çok çalışacağız" dedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de eşlik ettiği ziyarette Yıldırım, Başkan Cin'den bölgeyle ilgili bilgiler aldı.

Güzel düşünen güzel görür

Ev sahibi Tüfekçi çiftinin Binali Yıldırım'a "Ekranda görünenden daha da şıksınız" demesi üzerine Yıldırım, "Güzel düşünen güzel görür" karşılığını verdi.
İhlas Haber Ajansı
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