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Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve emekli personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.
 10 Mayıs 2019 01:51
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Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve emekli personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Diyanet teşkilatında uzun yıllar görev yapan emekli Diyanet mensuplarının bir araya geldiği iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, davetlerine icabet ederek programa katılan Diyanet'in emekli personeline teşekkür ederek, "Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma günlerinden oluşan Ramazan ayını hepimiz için Mübarek eylesin" niyazında bulundu.

Ramazan'da en önemli anlardan birisinin de iftar sofralarında buluşmak olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "İftar sofrasında ezanın okunmasını beklemek, cennete girmeyi beklemekle eş değer görülür. İnşallah burada biraz önce iftar saatini, ezanın okunmasını beklediğimiz gibi cennete girme anını yaşamayı da Rabbim hepimize nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, emekli personelin uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve din-i mübini İslam'a hizmet ettiğini belirterek, bu hizmetin öneminin kelimelerle, cümlelerle ifade etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Hocalığın emekliliğinin olmayacağının altını çizen Erbaş, "Oturduğunuz mahallenin camilerinin mihrapları, minberleri, kürsüleri size her zaman açık. Çünkü hocanın görevi son nefesine kadar devam eder" şeklinde konuştu.

İftar programına, Başkanlığın üst düzey yöneticileri, emekli personel ve aileleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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