Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|10 Mayıs 2019 03:05
|Yazdır
10 Mayıs 2019 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 30770
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 1053
Ekli "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
9 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nükleer tesisler ve eklentilerinin dış sınırdan itibaren en fazla bir kilometreye," ibaresinden sonra gelmek üzere "İstanbul Havalimanı Özel Güvenlik Bölgesinin denizde kalan kısmının kıyı hattından denize doğru 2 mile," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TSK, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Mayıs 2019 03:09
|Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
10 Mayıs 2019 03:01
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Yönetmeliği
10 Mayıs 2019 02:58
|Yıldırım: Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?
10 Mayıs 2019 01:49
|Çavuşoğlu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği tabi ki çok önemlidir
10 Mayıs 2019 00:56
|Milli Savunma Bakanlığı'nda koordinasyon toplantısı gerçekleşti
10 Mayıs 2019 00:54
|İki Bakanlıktan ortak koordinasyon toplantısı
10 Mayıs 2019 00:06
|10 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2019 00:04
|'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
10 Mayıs 2019 00:02
|İBB'den, İmamoğlu'nun danışmanıyla ile ilgili açıklama
09 Mayıs 2019 23:59