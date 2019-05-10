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Uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, baba H.K. (52), iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu A.K.'yı (24) jandarmaya ihbar etti
|10 Mayıs 2019 07:16
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Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan H.K., iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan oğlu A.K.'yı kurtarmak için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak isteyen baba, son çare olarak jandarmadan yardım istedi. 156'yı arayan H.K., "Oğlum A.K. uyuşturucu kullanıyor" diye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri narkotik köpekle eve giderek arama yaptı. Yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. A.K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
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