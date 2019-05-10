Seçimin yenilenmesine tepkiler organize bir şekilde

Sandık usulsüzlüğünün tescil edilmesini hazmedemeyen gezi artıkları harekete geçti. Siyasetçisinden, sanatçısına, spor kulüplerine birçok kesim örgütlenerek algıya başlandı. İşte skandal ifadeler:

CHP'Lİ VEKİLDEN DARBE TEHDİDİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ile ilgili 'darbe' tehdidinde bulundu. Kayışoğlu "Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışması sırasından vurulan ve Gazi Meclis'in çatısı altında darbe çağrısı yapılması tepkiyle karşılandı.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Times gazetesine konuşan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatayı almadan önce yaptığı "YSK'ya güven" açıklamasını unutup iptal kararıyla 'şoke olduğunu' söyledi. İmamoğlu, sandık usulsüzlüklerini görmezden gelerek, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmekten de geri durmadı. Ekrem İmamoğlu "Türkiye hala bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. Türkiye'de demokrasi tehlikede" dedi.

SPORA SİYASETİ KARIŞTIRDI

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Kozak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek verip spora siyaset karıştırdı. "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak, aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi" diyerek CHP'nin sözcülüğüne soyunan Kozak'a tepki yağdı. Kozak, istifaya çağrıldı.

ŞIK'TAN SKANDAL İMA

Terör sevici HDP Milletvekili Ahmet Şık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa zaman içinde iktidardan indirileceği imasında bulundu. Şık "AKP ile çözüm süreci tekrar olamaz. Ama bu müzakere masasının tekrar kurulmayacağı anlamına gelmesin. O masa tekrar kurulacak ama Erdoğan ile değil. Çok kısa süre sonra var olacak olan Erdoğan sonrası iktidar bloğu ile o masa tekrar kurulacak" dedi.

ŞANSAL GERİ KALMADI

İmamoğlu'nun "Artık konuşma vakti" çağrısının ardından işareti alan aralarında çok sayıda Gezicinin de bulunduğu sanatçı sosyal medyadan iptal kararını eleştirirken CHP'nin adayına destek verdi. PKK ve FETÖ'cü hainlerle kolkola girerek her fırsatta ülkesine saldıran Barbaros Şansal da bu tayfaya katıldı. Uzun süredir yur dışında firarda bulunan Türkiye düşmanı Şansal katıldığı bir toplantıda "Herşeygüzelolacak" pankartı ile çıktı.