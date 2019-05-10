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Liseli kızlar derede şakalaşırken boğuldular

Bingöl'de okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin dere kenarında su ile oynadıkları ve üçüncü bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği esnada 2 kız öğrenci dereye kapıldılar.
 10 Mayıs 2019 07:36
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Liseli kızlar derede şakalaşırken boğuldular

Bingöl'de 2 kız çocuğu düştükleri Çapakçur Deresi'nde boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çapakçur Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, derede sürüklenen iki ceset gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kız çocuklarının cesedini sudan çıkardı. Cesetler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİLER

AA'da yer alan habere göre olayda hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesinde, okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin dere kenarında su ile oynadıkları ve üçüncü bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldığı iddiası yer aldı.

Olayın video görüntüsü:
Anadolu Ajansı
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