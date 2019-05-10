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Sondaj çalışması çıldırttı...Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarındaki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili, "Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı." ifadesini kullandı
 10 Mayıs 2019 08:05
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Sondaj çalışması çıldırttı...Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Çipras, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte zirvenin gündemine taşıdıklarını belirtti.

Yunanistan'ın tezlerini zirvede anlattığını dile getiren Çipras, "Mayıs ve haziran aylarındaki zirvelerde, Türkiye eğer tahrik edici tutumuna devam ederse AB gerekli adım ve önlemleri ele almalı. Türkiye, tek taraflı adımlar yerine diğer Akdeniz ülkeleri gibi masaya gelerek konuşmalı." dedi.

NET BİR MESAJ YOLLAMALI

Çipras, Türkiye ile yaşanan meselenin ikili değil bir Avrupa sorunu olduğunu, AB'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ve jeopolitik çıkarlarını koruması gerektiğini savunarak, "AB Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı." ifadelerini kullandı.

Rum lider Anastasiadis de yaptığı açıklamada AB'yi Türkiye'ye karşı ortak harekete geçme çağrısında bulundu. Anastasiadis, Türkiye'nin faaliyetlerinde yer alanlara karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs adası yakınlarında çalışmalara başlamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptığı açıklamada tepkilere karşı, "Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.

GKRY, ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor.

Rum kesiminin Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.
Sabah
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