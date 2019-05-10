Yerli yatırımcı dolar satıyor
|10 Mayıs 2019 08:20
|Yazdır
Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısını Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde aldığı önlemlerle püskürten Türkiye, 29 Mart seçimlerinin ardından yeni bir atakla karşı karşıya. Ancak İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi kararının ardından kur, faiz ve borsa üçgeninde yaratılmak istenen kriz algısına yerli yatırımcılar prim vermiyor. Dolar kurunun yüzde 10 yükseldiği 31 Mart-3 Mayıs tarihleri arasında 5 haftalık dönemde yerli yatırımcıların toplam döviz satışı 2 milyar 756 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde bireysel yatırımcılar 500 milyar dolar, şirketler ise 2 milyar 226 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
ŞİRKETLERDE SIKINTI YOK
Döviz satışında reel sektör şirketlerinin ön plana çıktığına dikkat çeken analistler, 222 milyar dolar olan döviz açık pozisyonun, şubat sonu itibarıyla 197 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Kısa vadede kurda 4 milyar dolar artı pozisyonda bulunan şirketlerin bu nedenle satış yaptığı ifade edildi. Ekonomide toparlanma sinyallerinin belirginleştiğine ve enflasyonda beklenen düşüşün yılın ikinci yarısında hızlanacağına dikkat çeken uzmanlar, kurda hacimsiz bir şekilde gerçekleşen yükselişin reel durumu yansıtmadığı görüşünde.
Başta hisse senetleri olmak üzere, Türk varlıklarının mevcut fiyat seviyesinin 'kabul edilemez" olduğunun altını çizen uzmanlar, yabancıların 26 Nisan-3 Mayıs arasındaki haftada 183.3 milyon dolarla son 2.5 ayın en yüksek hisse senedi alımını yaptığını hatırlattı. Seçimsiz geçmesi beklenen 4 yılın reformlar için büyük fırsat sunduğu, yatırımcının da bu senaryoyu mutlaka fiyatlayacağını söyledi.
YABANCILAR BÜYÜK KREDİLER İÇİN MASADA
Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşılık, yabancıların Türk varlıklarına ilgisi devam ediyor. Aralarında Goldman Sachs, Bain Capital, IFC ve EBRD'nin de bulunduğu uluslararası yatırımcılar ve Türk bankacılar dün bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası yatırımcıların banka yetkilileri ile kötü kredilerin devralınması sürecini görüştükleri ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü 420,00 liradan tamamladı
09 Mayıs 2019 17:33
|Dolar günü rekorla tamamladı
09 Mayıs 2019 17:23
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Mayıs 2019 13:13
|Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
09 Mayıs 2019 13:12
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
09 Mayıs 2019 10:00
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Mayıs 2019 18:20
|Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı
08 Mayıs 2019 17:18
|Gün sonu döviz fiyatları
08 Mayıs 2019 17:10
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
08 Mayıs 2019 13:08
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2019 10:34