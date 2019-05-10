Yerli yatırımcı dolar satıyor

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısını Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde aldığı önlemlerle püskürten Türkiye, 29 Mart seçimlerinin ardından yeni bir atakla karşı karşıya. Ancak İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi kararının ardından kur, faiz ve borsa üçgeninde yaratılmak istenen kriz algısına yerli yatırımcılar prim vermiyor. Dolar kurunun yüzde 10 yükseldiği 31 Mart-3 Mayıs tarihleri arasında 5 haftalık dönemde yerli yatırımcıların toplam döviz satışı 2 milyar 756 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde bireysel yatırımcılar 500 milyar dolar, şirketler ise 2 milyar 226 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

ŞİRKETLERDE SIKINTI YOK

Döviz satışında reel sektör şirketlerinin ön plana çıktığına dikkat çeken analistler, 222 milyar dolar olan döviz açık pozisyonun, şubat sonu itibarıyla 197 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Kısa vadede kurda 4 milyar dolar artı pozisyonda bulunan şirketlerin bu nedenle satış yaptığı ifade edildi. Ekonomide toparlanma sinyallerinin belirginleştiğine ve enflasyonda beklenen düşüşün yılın ikinci yarısında hızlanacağına dikkat çeken uzmanlar, kurda hacimsiz bir şekilde gerçekleşen yükselişin reel durumu yansıtmadığı görüşünde.

Başta hisse senetleri olmak üzere, Türk varlıklarının mevcut fiyat seviyesinin 'kabul edilemez" olduğunun altını çizen uzmanlar, yabancıların 26 Nisan-3 Mayıs arasındaki haftada 183.3 milyon dolarla son 2.5 ayın en yüksek hisse senedi alımını yaptığını hatırlattı. Seçimsiz geçmesi beklenen 4 yılın reformlar için büyük fırsat sunduğu, yatırımcının da bu senaryoyu mutlaka fiyatlayacağını söyledi.

YABANCILAR BÜYÜK KREDİLER İÇİN MASADA

Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşılık, yabancıların Türk varlıklarına ilgisi devam ediyor. Aralarında Goldman Sachs, Bain Capital, IFC ve EBRD'nin de bulunduğu uluslararası yatırımcılar ve Türk bankacılar dün bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası yatırımcıların banka yetkilileri ile kötü kredilerin devralınması sürecini görüştükleri ifade edildi.