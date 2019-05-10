Ahmet Şık ile Ruşen Çakır'dan 'işgal' açıklaması
|10 Mayıs 2019 08:45
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31 Mart yerel seçimlerinde deşifre olan usulsüzlükler ve sandıktaki oy hırsızlığı ortaya çıkmasıyla birlikte AK Parti, tüm belgeleri YSK'ya sundu. YSK da yapılan araştırmalar sonrası seçimlerin yenilenmesine karar verdi. ABD, Avrupa dışarıdan müdahaleyle, içeride de CHP-HDP-İP harekete geçerek hukuku yok sayan girişimlerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrar kararı verilmesiyle birlikte Türkiye'de sokak olayları başlatmak için bazı gruplar harekete geçti.
AHMET ŞIK AÇIK AÇIK SÖYLEDİ
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık T24'te Şirin Payzın'ın konuğu oldu. 'Devletiniz seri katildir' diyerek tepkileri üzerinde toplayan Şık, kirli planı açık açık söyledi. 4 buçuk yıl seçimsiz bir döneme girilmesine rağmen Ahmet Şık, "Çözüm süreci yok falan deniliyor. Tabi ki yok. AKP ile çözüm süreci tekrar olamaz bunu herkes görmeli. Bu müzakere masasının tekrar kurulmayacağı anlamına gelmesin. Ben inanıyorum o masa kurulacak ama Erdoğan'la değil. Çok kısa bir süre sonra var olacak olan Erdoğan sonrası iktidar bloğuyla o masa kurulacak." ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'NİN İŞGAL EDİLİŞİNİ GÖRECEKSİNİZ"
Gazeteci Ruşen Çakır ise, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken kaos planını ağzından kaçırdı. Çakır, "Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının en kötü dönemi olması Türkiye için ne olur. 23 Haziran'dan çıkacak sonuç etrafında yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal edileceğini göreceğiz gözlemleme imkanına sahip olacağız." diye konuştu..
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