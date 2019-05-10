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Bir Çiftlik Bank vakasının sonu da mahkemede bitti

Birlik Beraberlik Çiftliği'nin patronu Serkan Erden'in de aralarında bulunduğu 4 kişiye dava açıldı. Şüpheliler, 119 kişiden 1.5 milyon toplamış
 10 Mayıs 2019 08:31
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Bir Çiftlik Bank vakasının sonu da mahkemede bitti

Çiftlik Bank, Anadolu Farm gibi benzer yapıya sahip olan ve dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen Birlik Beraberlik Çiftliği'nin patronu Serkan Erden'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin 'dolandırıcılık' suçunu işledikleri kaydedildi.

ÖNCE KAR PAYI SONRA ÖDEME YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Fahri B.'nin Serkan Erden ile muhatap olduğu ve süt ve hayvancılık ticaretiyle uğraştığı, müştekinin şüpheli Serkan Erden ile babası Enser Erden'in hesaplarına 167 bin TL ödeme yaptığı, zaman içerisinde bu ticarete ilişkin müştekiye 41 bin TL kar payı ödemesi yapıldığı, ancak daha sonra ödeme yapılmadığı belirtildi. Şüphelilerin Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirketin uygulama ve faaliyetleri esnasında yasaklanan piramit satış şeklinde satışlar gerçekleştirdiği vurgulandı.

119 KİŞİ PARA YATIRDI

119 kişiden toplamda 1 milyon 439 bin TL para toplandığı, bunun sadece 545 bin 470 lirasının geri ödendiği belirlendi. İddianamede, şüpheli Enser Erden'in bir bankada bulunan hesabının vekaletname karşılığında oğlu şüpheli Serkan Erden tarafından internet bankacılık uygulaması ile kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi. Hesap hareketleri incelendiğinde Serkan Erden'in yönettiği banka hesabına 11 Mayıs 2017- 27 Mart 2018 tarihleri arasında, 1 milyon 814 bin 619 TL para girişi ve 1 milyon 812 bin 326 TL para çıkışı olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Şüpheliler Enser Erden, İsmet Sobay, Serkan Erden ve Serkan Körteke hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında ceza talep edildi.

ÜYELERE İNEK HİSSESİ SATMIŞLAR

İddianamede, sisteme giren her üyeden yatırım/inek hissesi adı altında para toplandığı, söz konusu paranın bir kısmı sistemi kuranlar tarafından alınırken, kalan kısmı üyelere kar dağıtımı şeklinde cüzi ödemelerin yapıldığı anlatıldı. Soruşturma aşamasında internet sitesinde çiftlik üzerinden inek süt/buzağı satışı gelir vaadinin devam ettiği de vurgulandı.

HEP AYNI SİSTEMLE PARA TOPLUYOR

İddianamede, söz konusu şirket ve internet sitesi aracılığıyla çiftlik kurmak, inek hissesi satın almak adı altında vatandaşlardan para toplandığı, oluşturulan sistemde para vererek üye olan kimselere yüksek kar ve gelir vaat edildiği, bu şekilde üye yapılan kimselere ödemeler karşılığı herhangi bir mal, hizmet veya evrak verilmediği anlatıldı.

SEMA ALİM DALGIÇ

Sabah
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