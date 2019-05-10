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'Müşterim veli nimetimdir' diyen şirketler büyüyor

Akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi ekranlar, sensörler, akıllı cihazlar artık yeni nesil müşterilerin iz bıraktığı yeni mecralara dönüştü. Geleceğin şirketleri bu izleri en iyi takip eden yeteneklerin toplandığı şirketler olacak
 10 Mayıs 2019 09:00
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'Müşterim veli nimetimdir' diyen şirketler büyüyor

Tüm dijital evrenin 2020 yılına kadar 44 zetta byte'a ulaşması bekleniyor. Bu, gözlenebilir evrendeki yıldızlardan 40 kat daha fazla bayt anlamına geliyor. Dünyada her gün 500 milyon tweet gönderiliyor. 294 milyar e-posta atılıyor. Facebook'ta 4 petabayt veri oluşturuluyor. Her bir bağlantılı araçtan 4 terabayt veri elde ediliyor. WhatsApp'a 65 milyar mesaj gönderiliyor. 5 milyar arama yapılıyor. Dünya, kocaman bir veri merkezine dönüşünce, üretilen veriye gözünü açan yetenekleri kuruma taşıyan şirketlerin geleceği daha parlak. Çünkü müşteriden başlayan bu dönüşümü hızlı takip eden şirketler ayakta kalacak. Ben buna dijital dünyada "Müşteri verisi nimetimdir" diyen şirketler diyorum. İşte bu konunun farkına varıp Microsoft gibi dev bir yazılım şirketinin yönünü kurumsal veri ve bulut tabanlı iş yapma kültürüne evrilmesini sağlayan organizasyonlar başarıyı yakalıyor. Microsoft Türkiye de küresel vizyondaki değişim çerçevesinde kurumlara çözümler sunuyor.

VERİM ARTTI, MALİYET DÜŞTÜ

Türkiye'de teknolojiye yatırım yapan küçük ve ortaboy işletmelerde yüzde 95'inde verimlilik artışı yaşarken, yüzde 93'ünde iş süreçlerindeki maliyetini düşürüyor. Araştırma şirketi IDC verilerine göre, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 66'sı gelecek 3 yılda buluta geçmesi bekleniyor. Bu rakamların ışığında sürekli olarak, çeşidi ve boyutu artan veriden söz ediyoruz diyen Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu, "Veriden faydalı öngörüler çıkarmak, veriyi güce dönüşmek gerekir. Bunun için ise, hem bireylerde hem de kurumlarda bir yenilikçi bir kültür gelişmeli. Dijital dönüşüm için önce KOBİ'lerin kültürel dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Veriyi akıllı kullanan, ona doğru yatırım yapan, veriyi değerlendirip doğru sonuca ulaşan KOBİ'ler Endüstri 4.0'da başarılı olacak. Bulut'tan yapay zekaya, IoT'den makine öğrenimine kadar tüm yeni teknolojiler veri kültürü oluşturmanın araçları olarak ele alınmalı" diyor.

HEDEF 200 BİN KOBİYE ULAŞMAK

Ülkemizin bulut bilişim ekseninde güçlenmesine vurgu yapan Tarık Tüzünsu, sözlerine şöyle devam etti: "KOBİ'lerimize bu alanda bir sıçrama etkisi yaratmak için Bulut Çözüm Sağlayıcısı girişimimizi hayata geçirdik. İş ortaklarımızla birlikte Anadolu'da KOBİ'leri ziyaret ederek, ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdik ve başarı hikayelerine imza attık. Bu platformdan önce 15-16 bin olan Microsoft Office kullanan KOBİ sayısı, CSP ile 100 bine çıktı. İki yıl içinde ise 200 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de KOBİ'lerin teknoloji kullanımı yüzde 10 arttığında 15 milyar dolar ek gelir ve 360 bin yeni istihdam fırsatı oluşuyor. Biz Microsoft'ta, insanların ve şirketlerin, terabayt boyutundaki verileri sürekli olarak gelir kaynağına dönüştürmesi için çalışıyoruz."

TRİLYONLUK VERİ EKONOMİSİ

Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ve Microsoft'un bugünkü toplam değeri, Birleşik Krallık ekonomisinin toplamından daha fazla. Yatırımcılar bu şirketlerin 3,5 trilyon dolar değerinde olduğunu öngörüyor. Bugün yapılan reklam harcamalarının yüzde 60'ı dijital platformlarda üzerinde gerçekleşiyor. (Facebook ve Google) Artan dijitalleşmeyle birlikte 2019'da, büyük şirketlerin yüzde 90'ında CDO pozisyonu oluşturuldu. Bu teknoloji şirketleri her yıl 800 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor. Neredeyse ülkemiz kadar. Türkiye'nin yıllık geliri ise 850 milyar dolara yakın.
Sabah
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