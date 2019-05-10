Mardin Belediyesi, gençlik merkezlerini kapattı

Kayyum yönetimindeyken mahalli seçimde HDP'ye geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, üç haftada adeta Kandil'in hizmetine sokuldu. Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün ilk işi, gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan merkezleri kapatmak ve kayyum döneminde alınan çok sayıda çalışanı işten çıkarmak oldu.

HDP'li Türk, önce terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara Mardin'i insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirdi. Sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten 'Mardinmasa'yı kapattı. Bünyesinde 28 sosyal sorumluluk projesini barındıran 'Mardinmasa' devletle vatandaş arasında köprü olmuştu. Bu birim üzerinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyordu. Burada görev yürüten alanının uzmanları, belediyenin temizlik departmanı ve hayvan barınağına sürüldü. Kayyumun bütün faaliyetleri internet sitesinden çıkarıldı ve çalışmaları rafa kaldırıldı.