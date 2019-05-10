Seçim tekrarı üniversite öğrencilerini de etkiledi
Üniversite öğrencilerinin sınav süreçleri, İstanbul'da ya da istanbul dışında ikamet edenlerin ulaşım masrafları öğrencileri zor durumda bıraktı.
|10 Mayıs 2019 08:47
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Seçim tekrarı üniversite öğrencilerini de etkiledi
İstanbul'da belediye seçiminin tekararlanması öğrencilerin sınav sürecini etkiledi.
İstanbul'da öğrenci olanlar geri dönemiyor, İstanbul dışında öğrenci olup oy kullanmak isteyenler İstanbul'a gidip geri dönemiyor. Her iki durumda da masraf olacağı için öğrencilere oy kullanmak zor ya da masraflı olacak.
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