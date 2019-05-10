FETÖ ve 100 militanına hem dava hem haciz
|10 Mayıs 2019 09:11
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Emniyet Genel Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte taşınır ve taşınmaz malların zarar bilançosunu mahkemeye taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan iki ayrı davada elebaşı Fetullah Gülen ile darbe girişiminin 1 numarası sivil imam Adil Öksüz'ün tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğu anlatıldı.
ZARARDAN SORUMLULAR
Dava dilekçesinde, "Davalılardan Fetullah Gülen, FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı ve emrini veren yöneticisidir. Adil Öksüz de FETÖ'nün yöneticisi olup örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamıdır. Darbe gecesi görev ve yetkisinde olmadığı halde Akıncı Üssü'nde bulunmuş, darbe faaliyeti sırasında üste toplantılar yapmış, vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde olması nedeniyle sorumluluğu bulunmaktadır" denildi. Dava açılan askerler arasında 44 Yurtta Sulh Konseyi üyesi ve 21 Borsa İstanbul ve TRT binasını işgal edenler olmak üzere toplam 100 asker bulunuyor. Avukat Dilek Değirmen dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
MALLARINI KAÇIRABİLİRLER
"Davaya konu iki zırhlı polis aracına kurşun gelmiş, lastikleri patlamıştır. Bu nedenle araç kullanılamaz hale gelmiştir.
Davalıların yapılan yargılama neticesinde mahkum edilmiş olmaları ve yurtdışına mal kaçırma ihtimali nedeniyle taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, deniz ya da hava ulaşım araçlarına, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına, varsa emekli ikramiyeleri ve şirket hisseleri üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını istiyoruz."
Neslihan KESKİN
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