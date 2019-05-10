Elektronik kelepçede 'sistem açığı' var
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen elektronik kelepçe sayısının az olması nedeniyle sık sık aksaklıklar ve sorunların meydana gelmesine neden oluyor.
|10 Mayıs 2019 09:13
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TBMM'den Kadın Erkek Fırsat Eşitliği büynyesinde kurulan komisyona pilot bölge olan Ankara Adliyesinde hakim ve savcılar, elektronik kelepçe uygulamaları hakkında komisyona bilgi verdi.
Hakim ve Savcıların yapmış olduğu açıklamalar, genelde elektronik kelepçe sayısının az olmasından kaynaklı mağduriyetler olduğu, elektronik kelepçeler sistem açığı olduğu, bazı kelepçe takılan kişilerin, kelepçenin butonunu nasıl kapatacaklarını öğrendikleri, sistemin çok pahalı olduğu yönünde.
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