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Öldürülen 6 teröristten biri mavi, biri turuncu kategoride arananlardan

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi
 10 Mayıs 2019 09:17
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Öldürülen 6 teröristten biri mavi, biri turuncu kategoride arananlardan

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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