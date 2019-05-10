Öldürülen 6 teröristten biri mavi, biri turuncu kategoride arananlardan
Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi
|10 Mayıs 2019 09:17
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