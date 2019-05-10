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Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi

Cumhurbaşkanlığı'nda işçi ve işveren kesimi bir araya gelerek, çalışma hayatı başta olmak üzere, kıdem ve taşeron sorunlarını ele aldı.
 10 Mayıs 2019 09:20
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Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi

Toplantıyı Hukuk Politikalar Kurulu'nun davetiyle TOBB, TİSK, HAK-İŞ temsilcileri ile Bakanlık yetkilileri, büroktartlar ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.

Toplantıda kadınlardan alınan bilgilere göre, katılımcılar 'kıdem tazminatı konusunda kimse mağduriyet yaşamamalı, kıdemde geriye gidiş olmadan mutabakat sağlanmalı' şeklinde görüşleri öne çıktığı belirtildi.

Memurlar.Net
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