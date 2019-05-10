Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Cumhurbaşkanlığı'nda işçi ve işveren kesimi bir araya gelerek, çalışma hayatı başta olmak üzere, kıdem ve taşeron sorunlarını ele aldı.
|10 Mayıs 2019 09:20
|Yazdır
Toplantıyı Hukuk Politikalar Kurulu'nun davetiyle TOBB, TİSK, HAK-İŞ temsilcileri ile Bakanlık yetkilileri, büroktartlar ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.
Toplantıda kadınlardan alınan bilgilere göre, katılımcılar 'kıdem tazminatı konusunda kimse mağduriyet yaşamamalı, kıdemde geriye gidiş olmadan mutabakat sağlanmalı' şeklinde görüşleri öne çıktığı belirtildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mahkeme kışladaki ölüme 'vazife malülü' dedi
10 Mayıs 2019 09:38
|SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru
08 Mayıs 2019 14:44
|TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
08 Mayıs 2019 10:59
|Üniversite öğrencisine 2 bin 425 TL harçlık
08 Mayıs 2019 07:40
|Tazminat reformuna patron desteği
30 Nisan 2019 09:28
|Bağ-Kur'luya erken emeklilik imkanı
30 Nisan 2019 08:10
|Sigorta primlerini geri alma imkanı
27 Nisan 2019 09:45
|SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
26 Nisan 2019 09:12
|İş güvencesi olmayan işçiye kötü niyet tazminatı
25 Nisan 2019 08:35
|İşe iade davasında 30 işçi sınırı
24 Nisan 2019 07:50