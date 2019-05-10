Kara yollarında durum
|10 Mayıs 2019 09:33
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21 Mayıs'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapalı olacak. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yapılan viyadük orta refüj imalat çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Söz konusu kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldığından, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Antalya Dereboğazı yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım geliş güzergahından iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
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