1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile seçim sonrası yatırım atağı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi- Yeni endüstri bölgeleri cari açığı 1,7 milyar dolar azaltacak- Toplam yatırım miktarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin 49 binden fazla kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor
 10 Mayıs 2019 09:34
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile seçim sonrası yatırım atağı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Toplam yatırım tutarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliğimiz. Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Yatırım iştahındaki bu artış, inşallah istihdamda da güçlü bir şekilde kendini gösterecek. Seçim sonrası dönemin güzel haberlerinin yatırım ve üretim cephesinden gelmesi bizi sevindiriyor. İcracı ve reformcu bir bakanlık olarak var gücümüzle reel sektörümüzün yanındayız."

- "Sıfır bürokrasi"

Varank, bu bölgelerin kurulması aşamasında devletin kasasından tek bir kuruşun dahi harcanmadığına dikkati çekerek, bakanlık olarak temel rollerinin bürokrasiyi sıfırlamak olduğunu bildirdi.

Özel endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuruluş olduğuna işaret eden Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. Varank, amaçlarının aynı zamanda teknolojik dönüşümünü gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları teşvik etmek olduğunu kaydetti.

- "Yüzde 95'i yeni yatırım"

İlan edilen 6 özel endüstri bölgesinde yapılacak toplam yatırım miktarının 3,7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, "Bu tutarın yüzde 95'i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız endüstri bölgelerindeki yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak her türlü üretken yatırımın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa'da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirecek. Böylece cari açıkta yıllık 162 milyon dolarlık düşüş olması ve 225 kişiye ilave istihdam sağlanması bekleniyor.

İstanbul'da TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete başlaması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 1,9 milyar dolar olan bölgenin cari açığı yılda 400 milyon dolar azaltıp, 30 bin kişiye istihdam oluşturması hedefleniyor. Bölgeye yerli yatırımcıların yanı sıra Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yabancı yatırımcılardan yoğun talep geldiği belirtiliyor.

Mardin'deki Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Bugüne kadar 760 milyon dolar yatırım yapılan bölgeye, gelecek dönem de 40 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştirilecek. Bölgede tam kapasiteyle üretime geçildiğinde cari açıkta yıllık 360 milyon dolar azalma ve bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

- Kağıt üretiminde yeni bir nefes

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor. Tesisin bin 500 kişilik istihdam oluşturması ve cari açığı yılda 150 milyon dolar azaltması öngörülüyor.

Yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde faaliyete geçecek 109 farklı üretim tesisiyle birlikte, cari açıkta yıllık 300 milyon dolar düşüş ve istihdamda 15 bin kişilik artış hedefleniyor. Yurt içinden ve dışından yoğun talep alan bölge, imalat sanayisinin farklı sektörlerinde katma değerli üretim yapacak.

İzmir'de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait münferit yatırım yerinde vasıflı çelik ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatırım tutarı 450 milyon dolar olan projeyle cari açığın azaltılmasına 327 milyon dolarlık katkı sunulması ve bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

- İlk özel endüstri bölgesi geçen yıl ilan edilmişti

İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmişti. Böylece, şirketin 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımlarının, bürokratik engellere takılmadan hızlıca gerçekleşebilmesinin önü açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dış ticaret endeksleri açıklandı
10 Mayıs 2019 10:50		 Kırmızı et üretimi azaldı
10 Mayıs 2019 10:17
Gram altın 253 lira seviyelerinde
10 Mayıs 2019 10:11		 Borsa güne yükselişle başladı
10 Mayıs 2019 10:05
Dolar'ın ateşi düştü: 6,12 TL
10 Mayıs 2019 09:36		 Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
10 Mayıs 2019 09:35
Kara yollarında durum
10 Mayıs 2019 09:33		 'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'
09 Mayıs 2019 23:08
Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı
09 Mayıs 2019 21:59		 Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında
09 Mayıs 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:50 - Dış ticaret endeksleri açıklandı10:42 - 'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi10:33 - Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit10:17 - İl Sağlık çalışanı 4 kişi kavga nedeniyle açığa alındı10:17 - Kırmızı et üretimi azaldı10:15 - LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava10:14 - Koca'dan 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' mesajı10:13 - Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor10:11 - Gram altın 253 lira seviyelerinde10:08 - Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü kazayı hatırlamıyor
10:07 - Akademik Teşkilat Yönetmeliği ne zaman yenilenecek?10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - İzmir'de 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı10:01 - Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik hat09:59 - Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki09:44 - Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Tiyatro eserleri yazanlara mali destek verilecek09:41 - Yıldırım, Pendik'te 'En büyük başkan Binali başkan' sloganlarıyla karşılandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
TSK, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
Bahçeli'den talimat: Gerekirse uyku nöbeti tutun
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Ahmet Şık ile Ruşen Çakır'dan 'işgal' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 9
dilek livaneli 1
sesinde aşk var 1
İftar menüsü fiyatları 1
yıllar sonra buraya bakmak 2
Binali Yıldırım'ın rest çekmesi 2
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
sağır ve dilsizlerin çok matrak olmaları 4
kadir mısıroğlu 1
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam