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Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Yenilikçi teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürüten STM tarafından geliştirilen mikro ve nano uydular gelecek yıl fırlatılacak- STM Uydu Sistemleri Grup Yöneticisi Elif Dirgin:- "Mikro ve nano uydular geliştirme aşamasında, önümüzdeki yıl fırlatılmalarını gerçekleştireceğiz"- "Devamında yaptığımız çalışmaları takım uydu konseptine uyarlamaya çalışacağız"
 10 Mayıs 2019 09:35
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Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında katma değeri yüksek, yenilikçi hizmet ve ürünlere yönelik faaliyetler yürüten STM, uydu teknolojilerinde geldiği son noktayı 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergiledi.

Şirket, mikro ve nano uydulara yönelik çalışmalar yürütüyor.

STM tarafından geliştirilen Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Alçak irtifa yörüngesinde görev yapacak ve görev yükü olarak siyah-beyaz ve renkli nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip yeni nesil elektro optik kamera tasıyacak Lagari, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olarak devreye girecek.

Kritik tasarım aşaması geçen yıl tamamlanan projede, kamera ve alt sistem üretim faaliyetleri gerçekleştirildi. Geliştirilen uydunun Mart 2020'de fırlatılması hedefleniyor.

STM tarafından geliştirilecek 6U boyutlarındaki nano uydu platformu ile uzay tabanlı Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) uygulaması Turkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek.

Nano uydu, OTS verisi sağlayacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak. Bu temel görevin yanı sıra uyduya entegre edilecek deneysel ürünlere uzay tarihçesi kazandırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda milli olarak geliştirilecek deneysel ürünler de nano uyduda bulunacak. Geliştirilecek nano uydu platformu, Turkiye'de halihazırda geliştirilen/geliştirilecek ürünlerin uzay kalifikasyonu kazanmaları için kullanılabilecek güvenilir, takvim ve maliyet etkin ticari bir platform çözümü olacak.

- Devamı takım uydulara çıkacak

STM Uydu Sistemleri Grup Yöneticisi Elif Dirgin, AA muhabirine, stratejik yol haritalarına, 2016 yılında küçük uydu sınıfında uydular geliştirme hedefini koyduklarını söyledi.

Bu hedefi gerçekleştirmek üzere 2 uydu projesi başlattıklarını belirten Dirgin, şöyle konuştu:

"Bir tanesi mikro sınıfta Lagari uydusu, diğeri de küp uydu sınıfındaki nano uydu. Her ikisi de geliştirme aşamasında, önümüzdeki yıl fırlatılmalarını gerçekleştireceğiz. Genel olarak bunları Ar-Ge projesi olarak düşünebiliriz ve teknoloji gösterimi gerçekleştireceğiz. Mikro uyduda, yer gözlem uydusu olarak elektro optik görüntüleme sistemi bulunuyor. Nano uydu platformumuzda da çoklu uydu görevlerini yapabilecek kapasitede bir küp uydu geliştiriyoruz. Devamında yaptığımız çalışmaları takım uydu konseptine uyarlamaya çalışacağız. Bunun dışında, yer tarafında, uydu kontrolü görev planlama alanında da kendi yazılımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kısımları da kendimiz tamamlayacağız."

- Yurt içindeki diğer çalışmaların tamamlayıcıları

Takım uydu üzerinde çalışmanın nedenlerinden birini "yenilikçi bir konu olması" şeklinde açıklayan Dirgin, "Bunlar tek başlarına kullanılabilir sistemler değil, yurt içinde yapılan diğer çalışmaları tamamlayıcı ürünler olarak da düşünebiliriz. Elde edeceğimiz veriler farklı farklı alanlarda, yer uygulamalarında kullanılabilecek ürünler olacak. O yüzden uydu sektöründe Türkiye'de yapılan çalışmalara ne kadar destek verebiliriz, bu da hedeflerimizden birisi." dedi.

Dirgin, uydu projelerinde başarı gösterdikten sonra bu yolda hızlı adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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