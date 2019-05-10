Mahkeme kışladaki ölüme 'vazife malülü' dedi
20 yıl önce Mardin'de vatani görevini yapmakta iken aniden hayatını kaybeden er Mikdat AYAR hakkında mahkeme süreci sonuçlandı
|10 Mayıs 2019 09:38
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1999 yılında Mardin'de vatani görevini yapmakta iken aniden hayatını kaybeden er Mikdat AYAR hakkında mahkeme süreci sonuçlandı.
Ankara 4. İdare Mahkemesi yargılama sonunda vatani görevini yaharken aniden hayatını kaybeden er Mikdat AYAR hakkında "Kışlada ölümün vazifeden kaynaklanmadığını ispat edmek devletin yükümlülüğündedir" denildi.
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