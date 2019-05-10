Yıldırım, Pendik'te 'En büyük başkan Binali başkan' sloganlarıyla karşılandı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşları ziyaret etti.
|10 Mayıs 2019 09:41
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Yıldırım, Çamçeşme Merkez Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından vatandaşlarca "En büyük başkan Binali başkan", "İstanbul bizimdir bizim kalacak" sloganları eşliğinde karşılandı.
Daha sonra Halil Tüfekçi'nin evine ziyarette bulunan Yıldırım "Ramazanınız mübarek olsun." diyerek ev halkıyla bir süre sohbet etti.
Esnafı da ziyaret eden Yıldırım, tek tek tokalaşarak vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.
Binali Yıldırım, vatandaşların alkışları eşliğinde uğurlandı.
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