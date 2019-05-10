Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında mavi kategoride aranan Celal Kaya ve turuncu kategoride aranan Haydar Gül'ün de olduğu belirlendi
|10 Mayıs 2019 09:44
|Yazdır
Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi.
Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit
10 Mayıs 2019 10:33
|İzmir'de 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı
10 Mayıs 2019 10:02
|Öldürülen 6 teröristten biri mavi, biri turuncu kategoride arananlardan
10 Mayıs 2019 09:17
|FETÖ ve 100 militanına hem dava hem haciz
10 Mayıs 2019 09:11
|6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi
09 Mayıs 2019 20:37
|Bir şirkete daha kayyum atandı
09 Mayıs 2019 19:09
|Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
09 Mayıs 2019 18:47
|Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi
09 Mayıs 2019 18:25
|Karabük'te FETÖ'den 3 sanığa ceza
09 Mayıs 2019 18:20
|Gen-pa İcra Kurulu Başkanına FETÖ'den hapis
09 Mayıs 2019 17:59