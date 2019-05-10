Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki
|10 Mayıs 2019 09:59
|Yazdır
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı çıkıyorlar.
Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Yedikule Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin bir ihtisas hastanesi olduğunu, bunu genel hizmetleri yürüten bir hastaneye bağlanmasının, ihtisaslaşmayı olumsuz etkileyeceğini bunun da halka sunulacak sağlık hizmetini aksatacağını iddia ediyorlar.
Hastane çalışanları yine hastanelerinin tüberküloz tedavisi yapan 4 eğitim hastanesinden birisi olduğunu, bu birleşme gerçekleşirse, tedavilerde aksamaların yaşanacağını bildirdi. Ayrıca, köklü, kurumsal kültürü olan hastanede, akciğer hastalıkları araştırmalarını kesintiye uğratacaklarını iddia etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor
10 Mayıs 2019 10:13
|Tiyatro eserleri yazanlara mali destek verilecek
10 Mayıs 2019 09:44
|Elektronik kelepçede 'sistem açığı' var
10 Mayıs 2019 09:13
|Seçim tekrarı üniversite öğrencilerini de etkiledi
10 Mayıs 2019 08:47
|Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı
09 Mayıs 2019 22:58
|'Huzurun bekçileri' sırayla iftar yapıyor
09 Mayıs 2019 21:27
|Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı
09 Mayıs 2019 20:54
|'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 60 bin lira
09 Mayıs 2019 20:40
|Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş
09 Mayıs 2019 19:39
|Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı
09 Mayıs 2019 19:14