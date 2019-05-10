Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı çıkıyorlar.

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Yedikule Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin bir ihtisas hastanesi olduğunu, bunu genel hizmetleri yürüten bir hastaneye bağlanmasının, ihtisaslaşmayı olumsuz etkileyeceğini bunun da halka sunulacak sağlık hizmetini aksatacağını iddia ediyorlar.

Hastane çalışanları yine hastanelerinin tüberküloz tedavisi yapan 4 eğitim hastanesinden birisi olduğunu, bu birleşme gerçekleşirse, tedavilerde aksamaların yaşanacağını bildirdi. Ayrıca, köklü, kurumsal kültürü olan hastanede, akciğer hastalıkları araştırmalarını kesintiye uğratacaklarını iddia etti.