1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki

Bir ihtisas hastanesinin, genel sağlık hizmetleri veren hastaneye idari olarak bağlanması hastane çalışanlarını isyan ettirdi
 10 Mayıs 2019 09:59
Yazdır
Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı çıkıyorlar.

Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Yedikule Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, hastanelerinin bir ihtisas hastanesi olduğunu, bunu genel hizmetleri yürüten bir hastaneye bağlanmasının, ihtisaslaşmayı olumsuz etkileyeceğini bunun da halka sunulacak sağlık hizmetini aksatacağını iddia ediyorlar.

Hastane çalışanları yine hastanelerinin tüberküloz tedavisi yapan 4 eğitim hastanesinden birisi olduğunu, bu birleşme gerçekleşirse, tedavilerde aksamaların yaşanacağını bildirdi. Ayrıca, köklü, kurumsal kültürü olan hastanede, akciğer hastalıkları araştırmalarını kesintiye uğratacaklarını iddia etti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor
10 Mayıs 2019 10:13		 Tiyatro eserleri yazanlara mali destek verilecek
10 Mayıs 2019 09:44
Elektronik kelepçede 'sistem açığı' var
10 Mayıs 2019 09:13		 Seçim tekrarı üniversite öğrencilerini de etkiledi
10 Mayıs 2019 08:47
Yaşlı adamı otobüsten atan şoföre ceza yağdı
09 Mayıs 2019 22:58		 'Huzurun bekçileri' sırayla iftar yapıyor
09 Mayıs 2019 21:27
Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı
09 Mayıs 2019 20:54		 'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 60 bin lira
09 Mayıs 2019 20:40
Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş
09 Mayıs 2019 19:39		 Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı
09 Mayıs 2019 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:50 - Dış ticaret endeksleri açıklandı10:42 - 'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi10:33 - Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit10:17 - İl Sağlık çalışanı 4 kişi kavga nedeniyle açığa alındı10:17 - Kırmızı et üretimi azaldı10:15 - LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava10:14 - Koca'dan 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' mesajı10:13 - Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor10:11 - Gram altın 253 lira seviyelerinde10:08 - Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü kazayı hatırlamıyor
10:07 - Akademik Teşkilat Yönetmeliği ne zaman yenilenecek?10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - İzmir'de 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı10:01 - Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik hat09:59 - Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki09:44 - Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Tiyatro eserleri yazanlara mali destek verilecek09:41 - Yıldırım, Pendik'te 'En büyük başkan Binali başkan' sloganlarıyla karşılandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
TSK, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
Bahçeli'den talimat: Gerekirse uyku nöbeti tutun
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Ahmet Şık ile Ruşen Çakır'dan 'işgal' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekmeğin sarıldığı kese kağıdının ücretli olması 2
han-ı yağma 2
portakalcicegi2017 5
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
unisex isim 11
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 8
marmaris'te yüzme yarışındaki skandal olay 1
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 1
euro 3
dilek livaneli 1
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam