Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik hat
|10 Mayıs 2019 10:01
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Yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik ekspres hat daha geliyor. Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak turistik ekspres olarak da çalışacak.
Doğu Ekspresi'nin turizmde yarattığı etki yeni projelere de kapı açtı. Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri'nin yataklı vagonlar hazırlanarak turistik ekspres olarak da çalışması planlanıyor.
Sabah gazetesinden Burak Erdem Çelik'in haberine göre, bu sayede Türkiye'ye gelen turistlere Efes Antik Kenti'nden Mevlana'ya; Van gölünden Pamukkale'ye kadar birçok destinasyonun tanıtımı yapılacak. Tur kapsamında bölge kentlerinde kalması planlanan ziyaretçilerin, her gün ayrı bir şehirde konaklanması sağlanması, bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak.
Turistik Doğu Ekspresi 29 Mayıs'ta hizmete girecek. 5 yeni turistik ekspresin de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.
Otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulu Cami ve Meryem Ana Kilisesi turistik rotalara dahil olacak.
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