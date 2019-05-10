1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine çıktı
 10 Mayıs 2019 10:05
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,90 değer kazancıyla 89.480,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve hızlı yükselen Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS), döviz kurlarında artışa neden olmasıyla pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Mart ayında 300 seviyelerinde seyreden Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 490'ın üzerine çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,76 azalışla 88.685,88 puana geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya gitmesi ve zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite vermesi, dün akşam döviz kurlarının yükselişini durdurdu.

Analistler, TCMB'nin adımları ile döviz kurlarının ateşinin düştüğünü, ve dün 6,2461'i gören dolar/TL'nin bugün bankalararası piyasada 6,1220'den işlem gördüğüne dikkati çekti.

Uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye CDS'lerinin, TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini ifade eden analistler, bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında devam edecek müzakereler ile ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğuna değinerek, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dış ticaret endeksleri açıklandı
10 Mayıs 2019 10:50		 Kırmızı et üretimi azaldı
10 Mayıs 2019 10:17
Gram altın 253 lira seviyelerinde
10 Mayıs 2019 10:11		 Dolar'ın ateşi düştü: 6,12 TL
10 Mayıs 2019 09:36
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
10 Mayıs 2019 09:35		 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile seçim sonrası yatırım atağı
10 Mayıs 2019 09:34
Kara yollarında durum
10 Mayıs 2019 09:33		 'Başkent, artık 'memur şehri' kimliğinden sıyrılmalı'
09 Mayıs 2019 23:08
Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı
09 Mayıs 2019 21:59		 Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında
09 Mayıs 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - 'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi10:33 - Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit10:17 - İl Sağlık çalışanı 4 kişi kavga nedeniyle açığa alındı10:17 - Kırmızı et üretimi azaldı10:15 - LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava10:14 - Koca'dan 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' mesajı10:13 - Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor10:11 - Gram altın 253 lira seviyelerinde10:08 - Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü kazayı hatırlamıyor10:07 - Akademik Teşkilat Yönetmeliği ne zaman yenilenecek?
10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - İzmir'de 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı10:01 - Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik hat09:59 - Hastane çalışanlarından 'birleşmeye' tepki09:44 - Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Tiyatro eserleri yazanlara mali destek verilecek09:41 - Yıldırım, Pendik'te 'En büyük başkan Binali başkan' sloganlarıyla karşılandı09:38 - Mahkeme kışladaki ölüme 'vazife malülü' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
TSK, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
Bahçeli'den talimat: Gerekirse uyku nöbeti tutun
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Ahmet Şık ile Ruşen Çakır'dan 'işgal' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maroon 5 1
Şimdiki aklım olsaydı 2
yüz ifadesi 7
idal'in resti çekmesi 6
en sevdiğim yemek 10
Simurganka 2
yozgat'ı kıskanıyorlar 5
gündem dışı takılmak 5
komşunun balkonuna sofra çırpmak 2
Güzelleme 2
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam