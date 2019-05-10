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'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ayrı yaşadığı kocasını oğlunun doğum gününde silahla vurarak öldüren kadın hakkında karar verildi. Katil zanlısı kadının 'Hakim bey siz affetseniz, ben affetmem kendimi' dediği son duruşmada sanığa müebbet hapis cezası verildi
 10 Mayıs 2019 10:42
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'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi

Olay, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül G. (38) anlaşamadığı eşi Erdoğan G.'yi (43) terk etti. Çiftin küçük oğlu F.G. (11) babasıyla yaşamaya devam etti. Birgül G. doğum günü olan F.G.'yi ayrı yaşadığı eşi Erdoğan G.'den alarak gezdirmek istedi. Birgül G., olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve geldi. Ancak fabrika işçisi eşi Erdoğan G. ile aralarında tartışma çıktı. Birgül G., eline aldığı tabancayı 5 el ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Erdoğan G., hayatını kaybetti.

Birgül G., ardından oğlunu da alıp, polis karakoluna giderek, teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konulan Birgül G. hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

G.'yi yargılayan mahkeme sanık hakkındaki kararını verdi. Karar duruşmasına tutuklu sanık G. ile yakınları, öldürdüğü eşinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması alınan G., eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

G. tahliyesini talep ettiği son savunmasında, "Hakim bey siz beni affetseniz, ben kendimi affetmem. Olay günü oğlumun doğum günüydü. Sinemaya gitmek istediğini söyledi. Ben de oğlum alıp sinemaya götürecektim. Eşim silahı istemişti. Yanıma aldım ve onu da eşime verecektim. Eve gittiğimde beni zorla içeriye çekti. Sonra elime silah geçti. Nasıl ateş aldığını bile hatırlamıyorum. Burnum kanadı. Eşim kanepede oturuyordu. Evden oğlumu alıp çıktım. Eşimin ölümüne neden olduğum için pişmanım. Eşimi çok seviyorum. Planlayarak öldürmedim. Çocuğunun doğum gününde kimse babasını öldürmek istemez. Çocuklarımın yanına gitmek için tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti G.'nin savunmasının ardından kararını verdi. Heyet G.'ye önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi ardından cezaya tahrik indirimi yaparak müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet aynı zamanda G.'ye ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Öldürülen Erdoğan G.'nin cezayı duyan yakınları büyük sevinç yaşadı.
İhlas Haber Ajansı
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