'Hayvanların taciz, tecavüz ve kasten öldürülmeleri TCK'ya girmeli'
|10 Mayıs 2019 10:54
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CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının; Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmesini ve hayvanlara yönelik her türlü taciz, tecavüz, şiddet, kasten öldürme suçlarının Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında düzenlenmesini önerdi.
Hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda yer alan Karaca, yaptığı açıklamada, komisyonun siyaset üstü anlayışla çalışması gerektiğini belirtti.
Karaca, Hayvanları Koruma Kanunu'nda, hayvanların bir "mal" şeklinde ifade edildiğini, oysa hayvanların bir mal değil, dünyada insanlarla birlikte yaşayan canlılar olduğunu kaydetti.
Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının; Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmesini öneren Karaca, burada hayvanların da bir canlı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
Karaca, komisyon raporundan sonra bir yasa teklifi hazırlanmasını, teklifte hayvanlara yönelik her türlü taciz, tecavüz, şiddet ve kasten öldürme suçlarının TCK kapsamında düzenlenmesini istedi.
Son günlerde birçok sivil toplum örgütünün imza kampanyası düzenleyerek, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının avlanmasına yasak getirilmesine yönelik çalıştığını anımsatan Karaca, komisyonun da bu konuda ciddi bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, sivil toplum örgütlerinin düşünceleri doğrultusunda, tüm partilerin ortak imzasıyla, seçmenlere verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
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