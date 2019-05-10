Bakan Ersoy'dan Kapadokya açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, "Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak" dedi.
|10 Mayıs 2019 11:09
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türk diplomat katili Kufodinas'ın talebi reddedildi
10 Mayıs 2019 12:43
|Bağımsız vekil ihraç edildiği partiden son aidatını istedi
10 Mayıs 2019 11:35
|'Hayvanların taciz, tecavüz ve kasten öldürülmeleri TCK'ya girmeli'
10 Mayıs 2019 10:54
|'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
10 Mayıs 2019 10:42
|Yıldırım, Pendik'te 'En büyük başkan Binali başkan' sloganlarıyla karşılandı
10 Mayıs 2019 09:41
|Ahmet Şık ile Ruşen Çakır'dan 'işgal' açıklaması
10 Mayıs 2019 08:45
|Mardin Belediyesi, gençlik merkezlerini kapattı
10 Mayıs 2019 08:41
|Seçimin yenilenmesine tepkiler organize bir şekilde
10 Mayıs 2019 07:45
|Bahçeli'den talimat: Gerekirse uyku nöbeti tutun
10 Mayıs 2019 07:30
|İptale götüren 123 kritik sandık
10 Mayıs 2019 06:41