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Ulaşımda 'engeller' kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Engelliler için birçok proje üreterek, onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"- "PTT matiklerde, kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı"-
 10 Mayıs 2019 11:15
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Ulaşımda 'engeller' kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık olarak engelliler için birçok proje ürettiklerini belirterek, "Onların günlük yaşamda daha fazla yer almaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Turhan, AA muhabirine, Bakanlığın engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yapıldığını ifade eden Turhan, Marmaray ve yüksek hızlı trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarımların hayata geçirildiğini söyledi.

Turhan, akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engellilerin "https://yolcu.tcddtasimacilik.gov.tr/duyurular/isitme-engelli-yolcularimiza-goruntulu-gorusme-hizmeti" linkinden TCDD Taşımacılık AŞ Çağrı Merkezi aracılığıyla hizmet alabildiklerini bildirdi.

Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat edebildiğine dikkati çeken Turhan, geçen yıl YHT ve ana hat bölgesel trenlerde 1,1 milyon engelli yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Turhan, havacılıkta "Engelsiz Havalimanı Projesi" ve denizcilikte "Engelsiz Denizler Projesi"nin yürütüldüğü bilgisini verdi.

- "PTT matikler görme engellilerin kullanımına uygun"

PTT AŞ tarafından müşterilerin hizmetine sunulan PTT matiklerin klavyelerinde görme engellilerin kullanımına uygun tuş takımı bulunduğuna işaret eden Turhan, PTT matiklerin bir kısmında para yatırma, para çekme ve makbuz alma üniteleri üzerinde görme engellilerin kullanımı için Braille alfabesiyle ünite adı yazıldığını anlattı.

Ayrıca 2016'da alımı yapılan 900 PTT matikten bazılarının ortopedik engellilerin kullanımına uygun olarak kurulduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte yeni alınan ATM'lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına başlandı. Bunlardan bir kısmının montajı tamamlandı. PTT matiklerde, yönetmeliklere uygun şekilde kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı. Söz konusu çalışmayı yaygınlaştırma aşamasına geçtik. Bu yıl sonuna kadar çalışmanın tamamlanması planlanıyor."

- "e-Devlet'te engeller kalkacak"

Kullanıcı sayısı 42 milyonu geçen e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını hatırlatan Turhan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince, bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Turhan, e-Devlet Kapısı'nın toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilmesi için erişim standartlarına uygun bir şekilde tasarım yaptıklarını belirterek, tüm sayfalar ve interaktif içeriklerin engelli kullanıcılar göz önüne alınarak oluşturulduğunu bildirdi.

Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumların engelli vatandaşların iş ve işlemlerini ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet Kapısı'na entegre edildiğini vurgulayan Turhan, bu hizmetler sayesinde engelli vatandaşların kurumlara gitme gerekliliğinin ortadan kalktığını söyledi.

Turhan, son dönemde açılan elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyonla ilgili abonelik işlemlerine ait önemli hizmetlerin de e-Devlet Kapısı aracılığıyla ulaşılabilir olmasının engelli vatandaşların hizmetlere erişimlerini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşlarımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuştu." dedi.
Anadolu Ajansı
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