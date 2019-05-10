Bağımsız vekil ihraç edildiği partiden son aidatını istedi

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, ihraç edildiği MHP'den, 1000 lira olan son aidatının iadesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, MHP TBMM Grubu, 27. Dönem'in başında aldığı grup kararıyla, diğer partilerde de yapılanın benzeri şekilde milletvekillerinin üç aylık maaşlarından aidat kesmeye başladı. MHP, bu miktarı her üç ay için 1000 lira olarak belirledi.

Bu uygulama halen sürerken, eski MHP Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta MHP'den ihraç edildi.

Usta, geçtiğimiz günlerde maaşından kesilen son aidatı geri almak için harekete geçti. Danışmanları aracılığıyla MHP TBMM Grubuna haber gönderen Usta, ocak ayında kesilen 1000 lira aidatın iade edilmesini istedi.

MHP Grubunun, talebin kendilerine ulaşmasının ardından, 1000 lirayı Usta'nın hesabına geri yatırdığı öğrenildi.

Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş ve alınan kararla partiden ihraç edilmişti.